Ab Dienstag, 10.01. | 20:15 UHR

Mein Gemeindebau

In den Gemeindebauten Wiens lebt rund eine halbe Million Menschen. In der neuen Sendung kommen diese Menschen zu Wort und liefern einen Einblick in das dörfliche Gemeindebauleben mitten in der Großstadt.

mehr erfahren